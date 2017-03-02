02.03.2017 10:31:50

Başkan Kurt, kitle örgütleri ile bir araya gelmeye devam ediyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.Başkan Kurt son olarak Tunceliler Derneği Yönetim Kurulu ve Yeşilay Derneği Eskişehir Şubesiyle ile makamında bir araya geldi. Başkan Kurt, Tunceliler Derneği yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Tunceliler Derneği'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, hemşehri derneklerinin önemine dikkat çekti. Bu tür hemşehri derneklerinin memleketinden uzakta olan insanları bir araya getirdiğini kaydeden Başkan Kurt, Yalçınkaya ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.Tunceliler Derneği'nin 10 Mart'ta Anemon Otelde bir etkinlik düzenleyeceğini belirten Aysel Yalçınkaya, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'u bu etkinliğe davet etmek için geldiklerini söyledi. Odunpazarı Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Yalçınkaya, Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.Başkan Kurt, Yeşilay Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sıtkı Karaca ve Yönetim Kurulu üyeleri bir araya geldi. Başkan Kurt'a Yeşilay Derneğinin yaptığı çalışmaları anlatan Karaca, 9 Şubat'ın Dünya Sigarayı Bırakma günü olduğunu kaydetti. Sigaranın toplum sağlığına büyük bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Karaca, sigara nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Odunpazarı Belediyesinin çalışanlarına sigarayı bıraktırmak için verdiği desteğin önemine değinen Karaca, bu kapsamda Yeşilay olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti. Yeşilay Derneğinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Karaca ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.