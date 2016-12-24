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Başkan Külcü örnek halk otobüsünü inceledi
24.12.2016 17:30:58

Başkan Külcü örnek halk otobüsünü inceledi

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, bir firmanın toplu taşıma için ürettiği otobüsü inceledi.

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, bir firmanın toplu taşıma için ürettiği otobüsü inceledi.

Saat Kulesi yanında tanıtımı yapıla otobüsle ilgili şirket yetkililerinden bilgiler alan Başkan Külcü, Çorum'da hizmet veren mevcut özel halk otobüsleri ile anlaşmalarının 2018 yılında sona ereceğini belirtti. Kentte yeni toplu taşıma sistemi kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Külcü, "Toplu ulaşım araçları ve işletim sistemiyle ilgili yapı 1,5 yıl sonra tümüyle değişmiş olacak. Günde 35 bin kişi toplu ulaşım araçlarını kullanıyor. Böyle bir konuda karar vermeden önce tüm süreçlerin titizlikle yürütülmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Biz de Çorum Belediyesi olarak bunu yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Türkiye'de kullanılmakta olan ve yurt dışında kullanılıp da satılması mümkün olan bütün otobüs firmaları ile irtibata geçtiklerini ve görüşmelere devam ettiklerini vurgulayan Başkan Külcü, "Böyle çalışmalar maliyeti büyük işler olduğu için ilk önce otobüslerle ilgili kararlarımızı vereceğiz. Sonra işletim modeli olarak tümüyle özel sektör mü, eskiden olduğu gibi Belediye mi işletsin ona karar vereceğiz. Ya da karma bir model mi uygulayacağız. Gerek araç alımları, gerekse hatların kiralanmasıyla ilgili nasıl bir karar ortaya çıkarsa ihale sürecimizi de ona göre başlatacağız. İhalemizi 2017 yılının Temmuz, Ağustos ayında yapacağız. Şehrimize en güzel yöntemle, en yeni araçlarla, yaşlısı, engellisi, herkesin rahatlıkla ulaşımını sağlayabileceği bir modelle buluşturacağız" dedi.
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