20.02.2017 12:36:14

Başkan Kula, hibelerin sürmesini istedi

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, 2017 yılında inşaat, hayvan alımı ve makine alet ekipmanı için verilecek yüzde 50'lik hibe alacak 12 il arasında Balıkesir'in olmadığını söyleyerek, hibelerin sürmesi gerektiğini söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 31 Ocak 2017 tarihinde aldığı karar ile 2017 yılında damızlık düve üretim merkezleri desteklemesi alacak olan 12 ili açıklaması ve belirlenen bu iller arasında Balıkesir'in yer almaması hakkında Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula bir açıklama yaptı. Balıkesir'in tarım ve hayvancılığın her türlüsünün yapıldığı ender illerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Kula Balıkesir ekonomisinin de tarım ve hayvancılığa dayandığını belirtti. Balıkesir'in büyükbaş hayvan varlığında ve kırmızı et üretiminde Türkiye'nin her zaman üst sıralarında yer aldığını ifade eden Başkan Kula şunları söyledi: "Milli Tarım Politikası kapsamında, hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modeliyle damızlık düve üretim merkezleri arasında ilimizde bulunmaktaydı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, 31 Ocak 2017 tarihinde aldığı kararla 2017 yılı için destekleme alacak olan 12 il belirlenmiş maalesef ilimiz bu 12 il içinde yer almamıştır. Türkiye'yi doyuran il unvanına sahip olan ilimizin 2017 yılında inşaat, hayvan alımı, makine alet-ekipman alımında yüzde 50 hibe alacak olan 12 il arasına alınması ilimizin ve ülkemizin ihtiyacı olan hayvan varlığının sağlanması için son derece olumlu olacaktır. İlimizin 2016 yılında yararlandığı inşaat yapımı, kapasite artırımı/rehabilitasyonu, damızlık dişi buzağı alımı ile makine-ekipman teşviklerinden 2017 yılında da yararlanmaya devam etmesini istiyoruz"