22.02.2017 15:52:37

Başkan Köşker, KASKF Başkanı ve yönetimini ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

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Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür ziyaretinde bulundu. KASKF Başkanı Murat Aydın, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e, amatör spor kulüplerine bugüne kadar verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Amatör Spor Kulüplerimizi önemsiyoruz. Milli sporcuların temelleri bu kulüplerde atılıyor. Bunun bilincindeyiz ve Gebze Belediyesi olarak amatör spor kulüplerini önemsiyoruz. Sizlerin gerçekleştirdikleri organizasyonları da takip ediyorum ve bu konuda sizleri de tebrik ediyorum. İnşallah birlikte Gebze'yi spor alanında en iyi yerlere taşıyacağız" dedi.