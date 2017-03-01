01.03.2017 13:22:40

Başkan Köşker'den, Muhtar Özcan'a geçmiş olsun ziyareti

Kocaeli'de özel bir hastanede ameliyat olan Eskihisar Mahalle Muhtarı Tayfun Özcan'ı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ziyaret etti.

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Kocaeli'de özel bir hastanede ameliyat olan Eskihisar Mahalle Muhtarı Tayfun Özcan'ı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ziyaret etti.Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli'de özel bir hastane de ameliyat olan Eskihisar Mahalle Muhtarı Tayfun Özcan'ı ziyaret etti. Özcan'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Başkan Köşker, Eskihisar Mahalle Muhtarı Tayfun Özcan'a acil şifalar diledi, biran önce sağlığına kavuşup görevinin başına dönmesi temennisinde bulundu. Özcan da Başkan Köşker'e ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Hastanede tedavi gören diğer hastaları da ziyaret ederek yakınlarıyla sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, acil şifalar temennisinde bulundu.