03.02.2017 14:02:45

Başkan Kösemusul, Kazak-Türk İş ve Yatırım Forumu'na katıldı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu, Kazakistan Yöresel Ürün Fuarı ve Kazak iş dünyası ile gerçekleştirilen işbirliği ve ticaret görüşmelerine katıldı.

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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu, Kazakistan Yöresel Ürün Fuarı ve Kazak iş dünyası ile gerçekleştirilen işbirliği ve ticaret görüşmelerine katıldı.Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Kazakistan Eski Ankara Büyükelçisi ve Güney Kazakistan Eyaleti Valisi Canseyit Tuymebayev'in davetiyle Kazakistan'ın Çimkent şehrinde düzenlenen Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu, Kazakistan Yöresel Ürün Fuarı ve Kazak iş dünyası ile gerçekleştirilen işbirliği ve ticaret görüşmelerine katıldı.Programda Başkan Kösemusul'un yanısıra Başkan Yardımcısı Orhan Yılgenci, yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Eyalet Valisi Canseyit Tuymebayev ile bir araya gelen Başkan Kösemusul, Tuymebayev'den, Güney Kazakistan'da 3 yıl önce açılan Kazak-Türk sanayi bölgesinde devam eden 8 proje, arazi tahsisi, yatırım olanakları ve vergi avantajları ile ilgili bilgi alırken, Tüymebayev, Kösemusul'a yakın ilgisi için teşekkür etti. Programda Kösemusul'a, Kazak-Türk dostluk ve işbirliği nişanı verildi.Güney Kazakistan iş dünyası ile işbirliği ve ticaret görüşmelerine katılan Başkan Kösemusul, Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'nda konuştu. Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olan ve 200 milyon nüfuslu büyük bir pazara hitap eden, Türk iş dünyasına büyük ilgi duyan Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yeterli olmadığını vurgulayan Kösemusul, Sakarya iş dünyasının Kazakistan'daki fırsatları değerlendireceğine olan inancını paylaştı. Sakarya ekonomisinin her geçen büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Kösemusul, tecrübe paylaşımı ile Kazakistan ve bölge pazarında da önemli çalışmalar yapılabileceğinin altını çizdi.Sakarya ihracatının her geçen gün daha da yükseldiğini ve şehrin hedeflerini kısa sürede yakalayacağını belirten Başkan Kösemusul, "Sakarya iş dünyası olarak alternatif pazarlarda da ihracatımızı yükseltmek ve kardeş ülkelerde yatırımlarımızı artırmak arzusundayız. Eyalet Valimiz Canseyit Tuymebayev'e yakın ilgisi ve Türk-Kazak işbirliğine verdiği önem için çok teşekkür ediyorum. Kazak dostlarımızla işbirliğimizi daha da geliştirerek ortak çalışmalar yapacağız. Birlikte çalışacak, birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.Başkan Kösemusul yatırım forumunun sonunda, Güney Kazakistan Girişimciler Odası ve Çimkent Özel İdaresi ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası işbirlikleri için hazırlanan memorandumları da imzaladı.