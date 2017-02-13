13.02.2017 13:52:39

Başkan Konak: 'Karagöz'ün MHP İl Başkanı olması bizleri mutlu etti'

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, birliği bağlı Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet Karagöz'ün, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığına atanmasının kendilerini memnun ettiğini belirtti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, birliği bağlı Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet Karagöz'ün, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığına atanmasının kendilerini memnun ettiğini belirtti.Başkan Konak yaptığı açıklamada Karagöz'ün, MHP gibi köklü bir partiye il başkanı olmasının sevindirici olduğunu aktararak, Hem Elektrikçiler Odası Başkanı olarak hem de ESOB Disiplin Kurulu Üyesi olarak bizlere her zaman destek veren Karagöz'ün, MHP gibi köklü bir partiye il başkanı olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Çalışma arkadaşımız ve her zaman yanımızda olan Mehmet Karagöz'e siyasi hayatında da başarı olmasını, Afyonumuza ve ülkemize güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.Öte yandan, ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, Başkan Vekili Atilla Kocabaş ve Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Tan, MHP İl Başkanı Mehmet Karagöz'ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.