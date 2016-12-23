23.12.2016 13:24:47

Başkan Konak'dan, Ziraat Odası'na ziyaret

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, İhsaniye'deki girişimcilik kursu sertifika töreninden sonra Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Küçük'ü ziyaret etti.

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Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, İhsaniye'deki girişimcilik kursu sertifika töreninden sonra Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Küçük'ü ziyaret etti.Başkan Vekili Atilla Kocabaş'ın da bulunduğu ziyarette konuşan ESOB Başkanı Konak, İhsaniye'deki meslek odalarını zaman zaman ziyaret ettiklerini, Başkan Küçük'üde bu kapsamda ziyaret ettiklerini ifade etti.İhsaniye Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Küçük ise ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:"ESOB Başkanımız Sayın Konak'ın İhsaniye ilçemizi diğer ilçelerden ayırmaz. İlçemiz için çok güzel çalışmalarına şahit oluyoruz. Son olarak girişimcilik kursunun açılmasında da çok büyük destekleri oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz."İhsaniye Ziraat Odası'na gerçekleştirilen ziyarete İhsaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Mehmet Yılmaz ve Ziraat Bankası Şube Müdürü Zühal Ümran Leblebiciler katıldı.