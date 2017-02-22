23.02.2017 07:50:27

Başkan Köksoy'dan 'Kurtuluş' Günü Mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Başkan Köksoy mesajında, şunları kaydetti; 'Serhat İlimiz Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96.yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın idraki içindeyiz.Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Ardahan'ımızda da içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek, Ardahan'ımızı düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur.Gerek 93 Harbinde ve gerekse Kurtuluş Savaşı sürecinde çok sayıda şehidimiz bu topraklara şehit düşmüştür kanını akıtmıştır. Vatanın bütünlüğü elbette ki Şehitlerimizin fedakârlığı ile eş değerdir. Bütün mukaddeslerimizin sembolleştiği tek değer ise Al Bayrağımızdır. Devletimizin bölünmez bütünlüğü için, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimiz, geçmişte olduğu gibi, bugün de dağ gibi toprağa devriliyorlar. Ben bu vatan için canını veren bütün şehitlerimizin önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın 15 Temmuz gecesinin kahraman şehitleri ile bugüne kadar ülkemizin bekası için bayrağı ve vatanı için gözünü kırpmadan şehit düşmüş tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz ruhları şad olsun. Siz değerli halkımızın tekrar kurtuluş gününüzü kutluyor, bütün hemşerilerimizi kurtuluş programına davet ediyorum' dedi.-OY