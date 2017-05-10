10.05.2017 16:06:11

Başkan Köksoy'dan Berat kandili mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında; "Tüm İslam alemi olarak, Cenab-ı Hakkın feyiz ve bereketini bolca dağıttığı, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandil'ine kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.Bütün mübarek gün ve gecelerde olduğu gibi Berat Kandili de insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağını, dayanışma ruhunu pekiştiren, huzur, birlik ve bütünlüğümüze, vesile olan, özel ve müstesna gecelerden biridir. Berat Kandili vesilesiyle, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın barış ve huzura kavuşmasını diler, halkımızın, hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Berat Kandil'ini kutlarım." dedi.