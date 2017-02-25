25.02.2017 16:44:38

Başkan Kocamaz: 'Tarımı yeniden ayağa kaldırmalıyız'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, 'Tepeden tırnağa yerel yönetimler ile ortak bir politika belirleyerek, tarımı yeniden ayağa kaldırmalıyız' dedi.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, "Tepeden tırnağa yerel yönetimler ile ortak bir politika belirleyerek, tarımı yeniden ayağa kaldırmalıyız" dedi.Başkan Kocamaz, kapanış gününde 12. Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti. CNR EXPO Yenişehir Fuar Merkezi'nde açılan fuarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standında üreticilerle bir araya gelen Kocamaz, diğer stantları da ziyaret ederek, ürünlerin tadına baktı, üreticiler ile sohbet ederek, onların dertlerini dinledi ve hatıra fotoğrafı çekildi. Kocamaz, tarımda üreticilerin işlerini kolaylaştıracak ve onlara faydalı olacak makineleri de inceledi.Anamur Belediyesi standını da ziyaret eden Kocamaz, Belediye Başkanı Mehmet Türe ile sohbet etti. Türe, günün anısına Başkan Kocamaz'a meyve sepeti ile Anamur'un simgesi muzun kabartmasının yer aldığı bir plaket hediye etti.Ziyarette, 12. Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nı değerlendiren Kocamaz, "Fuarlar üreticilerimizin ürettiği ürünlerden ve yeni faaliyetlerden yararlanırken, aynı zamanda pazarlama imkanı bulabilmek adına çok önemli yerler. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yıldır Mersin'i her platformda temsil etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda üretim kuruluşları burada yer almalıydı ama ne yazık ki katılım yok. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak burada tüm paydaşlarımızla yer almaya çalışıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi üreticinin her zaman yanında olmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız ile üreticilerimize yönelik etkinlikler ve eğitimler düzenliyoruz" diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'in tarımda, özellikle pazarlama konusunda hak ettiği yere gelmesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Kocamaz, "Üretici üretiyor ama emeğini alamıyor. Tepeden tırnağa yerel yönetimler ile ortak bir politika belirleyerek, tarımı yeniden ayağa kaldırmalıyız. Üreticinin emeğinin karşılığını alması lazım. Biz siyaseti hizmet için yapıyoruz. 'Derdimiz Hizmet, Sevdamız Memleket' sloganı ile hareket ediyoruz. Bundan sonra komisyon kalksın, vatandaş ürünleri üreticiden alsın istiyoruz. Bu konuda da üreticileri temsil eden tüm kuruluşlara görev ve sorumluluklar düşüyor, onların da çözüm üretmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.