03.03.2017 18:26:37

Başkan Kocadon, Bitez yeni pazar yerini gezdi

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bir süre önce yapımı tamamlanarak vatandaşın kullanımına açılan Bitez Kapalı Pazar Yeri'nde incelemelerde bulundu.

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Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bir süre önce yapımı tamamlanarak vatandaşın kullanımına açılan Bitez Kapalı Pazar Yeri'nde incelemelerde bulundu.Bodrum Belediyesi tarafından vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere yapımına başlanan ve geçtiğimiz ay faaliyete geçirilen Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki yeni pazar yerine gelen Başkan Mehmet Kocadon, 2 bin 500 metre karelik bir alana sahip olan ve hem pazar esnafına hem de alışveriş yapan halka daha rahat bir ortam yaratmak amacıyla hazırlanmış olan pazar yerinde incelemelerde bulundu.Pazar yerinin pazar esnafı ile halka daha huzurlu ve ferah bir ortamda alışveriş yapabilme imkânı sunduğunu belirten Başkan Mehmet Kocadon, yeni kapalı pazar yerinin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.Çok amaçlı kullanım için hazırlanan pazar yerinde yaklaşık 50 araçlık park yeri, tuvaletler ile bedensel engelli tuvaletleri, zabıta odası ve depo bulunuyor.2014 Yerel Seçimleri öncesinde Bitez Belediyesi tarafından yapımına başlanan pazar yerinde yüklenici firmanın yaşadığı sorunlar nedeniyle uzun süre çalışma yapılamamış, Bodrum Belediyesi tarafından sözleşmenin feshedilmesinin ardından yapılan ihale ile çalışmalara yeniden başlanmıştı.