31.12.2016 16:58:34

Başkan Kocadon belediye personelinin yeni yılını kutladı

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Cuma günü mesai sonunda düzenlenen özel bir etkinlikte belediye personelinin yeni yılını kutladı.

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Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Cuma günü mesai sonunda düzenlenen özel bir etkinlikte belediye personelinin yeni yılını kutladı.Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Bodrum Cafe'de düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon başta olmak üzere Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ, Taner Uslu ve Kemal Orman, Bodrum Belediyesi Birim Müdürleri, Birim Sorumluları ve Bodrum Belediyesi personeli katıldı.Personelleriyle tokalaşarak tek tek yeni yılını kutlayan Başkan Kocadon, 2017'nin herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. Bütün bir yılı şartlar ne olursa olsun hep birlikte uyum içinde çalışarak, başararak ve mücadeleyi elden bırakmadan geçirdiklerini ifade eden Başkan Kocadon; "Özellikle, gerçekten acısıyla tatlısıyla bir yıl geride kalıyor. Biz şanslı insanlarız ki bir yılı tamamlamayı görebildik. Kendinizi şanslı sayın. Çünkü birçok insan bu yılı tamamlayamadı. Tabi ki zorluklarımız, sıkıntılarımız her zaman olacak ama önemli olan, asla unutmayın ki; her gün sabah güneşin doğuşunu yeniden görebilmektir. Güneşin doğuşunu görebiliyorsanız arkadaşlar, yeniden çok şanslısın demektir. Gülmekten ve sevmekten de asla korkmayın. Bundan kimseye zarar gelmez. Biliyorsunuz, yarımada bir coğrafya. Herkes yorum yapabilir, eleştirebilir, bizi beğenmeyebilir ama bir gün onlar da gelip bizim yerimize geçtiğinde 'Ya bu arkadaşlar da iyi başarmışlar. 10 tane belediye kapanmış, hiç kimseyi küstürmemişler. Yine de güzel işler yapmışlar' derler. Eleştiriliyorsan korkmayacaksın. Demek ki varsın. Demek ki bir şeyler yapıyorsun. Bırakın eleştirsinler Bodrum Belediyesi'ni. Herkes nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın. Ben perdenin ön yüzünde olan bir insanım ancak esas kahramanlar sizlersiniz. Bunu da asla unutmayın. Sizler perdenin arkasındaki gerçek kahramanlarsınız. Gönül ister ki, bütün Türkiye'de yüz tane daha Bodrum olsun, yüz tane daha Bodrum yaratalım. Dünya barış topluluğu gibi yaşayan bir ülkemiz olsun. Ve hep kucaklayalım. Gettolar oluşturulmasına asla müsaade etmeyin. Eğer komşunuz aç uyuyorsa asla buna müsaade etmeyin. Sevmekten, yanlış yapmaktan, kaybetmekten korkmayın. Bunlardan korkarsanız eğer, asla başarılı olamazsınız. Çok üzüldüğünüzde ya da çok sıkıldığınızda aklınıza beni getirin. 'Nerden nereye geldi' deyin. 'Basamakları nasıl çıktı' deyin. 'Yılmadı' deyin, 'Usanmadı' deyin, 'Mücadeleyi asla bırakmadı' deyin. Mücadeleden asla vazgeçmek yok. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.Gecede bazı personeller, Başkan Mehmet Kocadon için yazmış oldukları şiirlerini de okudu.