29.07.2017 16:33:16

Başkan Kılıç: Atayurt’tan anayurda biriz beraberiz

Türkmenistan’ın İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov ile bir araya gelen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, yerel düzeyde iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesi için bir dizi görüşme yaptı.

Bakırköy'deki Türkmenistan Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.



Türkmenistan Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov, Başkan Kılıç'ı misafir etmekten mutluluk ve onur duyduğunu belirterek ilişkilerin gelişmesi ve yerel kalkınma adına her konuda işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.



15 Temmuz darbe girişiminin de konuşulduğu görüşmede Başkonsolos Myrat geldi. Seyitmammedovtüm şehitler için başsağlığı, yaralılar için de geçmiş olsun dileklerini iletti.



İstanbul'un tüm dünya için önemli bir destinasyon olduğunu ifade eden Başkonsolos Seyitmammedov; "Bu şehir aynı zamanda tarihte birçok medeniyete ev sahipliğiyapmış kadim bir yer. Burada Türkmenistanvatandaşlarımız kendilerini evlerinde gibi hissediyor,burayı ikinci anavatanları biliyor" dedi.











Kağıthane'de birçok Türkmen vatandaşının yaşadığını ve her fırsatta kendileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise; "Atayurt'tan Anayurda binlerce yıldır biriz, beraberiz. Tarihte birçok acılar yaşasak da birlik ve beraberliğimiz sayesinde hepsini kısa sürede atlattık. En son 15 Temmuz hain darbe girişimine bizzat tanıklık ettik. Bu hain girişiminin sadece ülkemize değil; tüm din kardeşlerimizle birlikte soydaşlarımıza da yapıldığını her platformda anlatıyoruz. Bu süreçte Türkmenistan Devleti'ne ve vatandaşlarına; Türkiye'ye verdiği destek ve duyduğu güvenden ötürü teşekkür ediyoruz. Türkiye bugün Irak'taki Türkmen kardeşlerinin, Doğu Türkistan'daki kardeşlerinin yanındandır. Kudüs'te, Arakan'da, Burma'da, Suriye'de din kardeşleriyle beraberdir. Güçlü Türkiye, bölgesindeki tüm mazlum halklarınzulümden kurtulmasını sağlayacağından birtakım devletler bu birlik ve beraberliği bozmaya çalışıyor" İfadelerini kullandı.



Ziyaretin sonunda Başkan Kılıç ve Başkonsolos Seyitmammedov karşılıklı hediyeleşerek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.