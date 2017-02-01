01.02.2017 12:04:14

Başkan Keleşten yaşlılar evine ziyaret

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş 60 yaş üstü Yaşam Merkezini ziyarette bulundu.

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Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş 60 yaş üstü Yaşam Merkezini ziyarette bulundu.Düzce Belediye başkanı Mehmet Keleş Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen 60 yaş üstü yaşam merkezini ziyaret etti. Yaşam merkezinde yaşlılarla sohbet eden Başkan Keleş, şu görüşlere yer verdi "Belediyemizin en önemli sosyal sorumluluk projesi 60 yaş ve üstü kişilerin birada bulunduğu, sohbet ettiği, dinlendiği 'Yaşam Merkezi'dir. Düzce'de ilk kez hizmet vermeye başlayan yaşam merkezi yaşlı vatandaşların yaşamla bağlarını koparmalarının önüne geçilerek, evlerinden çıkıp sosyalleşmeleri sağlanıyor. 60 yaş üstü değerli büyüklerimiz için nezih bir ortam oluşturduk. Sabahları kahvaltı yapabilecekleri çay içebilecekleri, televizyon seyredilecekleri, gazete okuyabilecekleri önemli bir sosyal hizmet ortaya koyduk. Yaşlı vatandaşlarımızın evlerinden çıkıp sosyalleşmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi.60 yaş üstü vatandaşların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen 60 Yaş Üstü Yaşam merkezi'ne olan ilgi her geçen gün artıyor.