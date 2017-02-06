06.02.2017 12:14:02

Başkan Keleş, 'Ödülle gurur duyduk'

Bu yıl 12'ncisi verilen Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü'nü, Düzce Belediyespor bünyesinde bulunan Düzce Fatih Ortaokulu kazandı.

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Bu yıl 12'ncisi verilen Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü'nü, Düzce Belediyespor bünyesinde bulunan Düzce Fatih Ortaokulu kazandı.Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türk basketboluna uzun yıllar her alanda hizmet etmiş olan eski TBF Başkanı Osman Solakoğlu'nun anısını basketbola ve topluma faydalı olacak şekilde yaşatmak hedefiyle TBF ve Solakoğlu ailesi tarafından düzenlenen Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü'nün bu yılki sahibi Düzce Fatih Ortaokulu oldu. Düzce Fatih Ortaokulu ödülünü İstanbul'da düzenlenen törenle aldı.Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da bulunduğu törene Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Belediye Başkan yardımcısı Mesude Özcan, Düzce Belediyespor Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ve Fatih Ortaokulu Müdürü İsmail Tetik, Hakan Ateş, Cüneyt Korkusuz Mümin Çakar da katıldı. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, basketbol camiasında çok önemli bir yeri bulunan bu ödülün alınmasının gurur verici olduğunu söyledi.