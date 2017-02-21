21.02.2017 13:02:34

Başkan Keleş, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ilçe gezilerine Gölyaka ile devam etti. Başkan Keleş Gölyaka Kaymakamlığı, Gölyaka Belediyesi ile AK Parti Gölyaka İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ilçe gezilerine Gölyaka ile devam etti. Başkan Keleş Gölyaka Kaymakamlığı, Gölyaka Belediyesi ile AK Parti Gölyaka İlçe Teşkilatını ziyaret etti.Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ilçe gezileri kapsamında yaptığı görüşmelere Gölyaka'dan devam etti. Önce Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş'i ardından da Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut'u ziyaret eden Başkan Keleş daha sonra AK Parti Gölyaka İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Başkan Keleş ilçe gezilerine belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirtti. Gölyaka'da esnaf ve vatandaşlarla da görüşen Başkan Keleş, referandum ve anayasa değişikliği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette teşkilat ve belediyelerin çalışmalarının koordinasyonu hakkında konuşuldu.