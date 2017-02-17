17.02.2017 14:48:34

Başkan Keleş, ilçe gezilerine devam ediyor

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ilçe ve belde gezilerine Beyköy ile devam etti. Başkan Keleş Beyköy Belediyesi ile AK Parti Beyköy Belde teşkilatını ziyaret etti.

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Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ilçe ve belde gezilerine Beyköy ile devam etti. Başkan Keleş Beyköy Belediyesi ile AK Parti Beyköy Belde teşkilatını ziyaret etti.Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ilçe gezileri kapsamında yaptığı görüşmelere Beyköy'den devam etti. Önce Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç'ı ziyaret eden Başkan Keleş daha sonra AK Parti Beyköy Belde teşkilatını ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Başkan Keleş ilçe gezilerine belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirtti. Beyköy'de esnaf ve vatandaşlarla da görüşen Başkan Keleş, referandum ve anayasa değişikliği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette teşkilat ve belediyelerin çalışmalarının koordinasyonu hakkında konuşuldu.