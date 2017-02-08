08.02.2017 11:19:06

Başkan Keleş ilçe gezilerine başladı

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, referandum öncesi yapılacak çalışmalar kapsamında Düzce'nin ilçelerinde ziyaretlerine başladı.

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Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, referandum öncesi yapılacak çalışmalar kapsamında Düzce'nin ilçelerinde ziyaretlerine başladı.Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ilçelerde çeşitli temaslarda bulundu. İlçe gezilerine Cumayeri'nden başlayan Başkan Keleş, Cumayeri Kaymakamı Bekir Özen, Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna ve AK Parti Düzce İl Başkanı Musa Birdal ile görüştü. Referandum sürecince yapılacak seçim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Keleş ve beraberindeki heyet daha sonra Cumayeri esnafını ziyaret etti. Esnafın yakın ilgi gösterdiği Başkan Keleş, Cumayeri ile başlayan gezilerine diğer ilçelerle devam edeceğini belirtti.