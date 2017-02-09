09.02.2017 15:51:57

Başkan Kayda, Ülkü Ocakları başkanlarını ağırladı

Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Yörük, Salihli Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Musa Şentürk ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

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Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Yörük, Salihli Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Musa Şentürk ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 48. kuruluş yıldönümü dolayısı ile Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya nezaket ziyaretinde bulunan Ülkü Ocakları İl Başkanı Yörük ve Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanı Şentürk, Başbuğ Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnetle andı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, "Mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 48. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Partimizin Kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş Bey'i rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.Başkan Kayda, nazik ziyaretlerinden dolayı Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Yörük ve Salihli Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Musa Şentürk'e teşekkür etti.