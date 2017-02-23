23.02.2017 10:15:02

Başkan Kayda, mahalle sakinleriyle buluştu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Mersinli Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

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Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Mersinli Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.Mahalle sakinleri ile kahve toplantısında bir araya gelen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesi tarafından Mersinli Mahallesine kazandırılan hizmetleri anlattı. Mahalle mezarlığına ulaşımın sağlandığı yolda bulunan köprünün genişletildiğini ve okulun tüm tadilat çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Kayda, mahalledeki park ve bahçeler ile çocuk parklarının bakım ve onarım çalışmalarıyla daha da güzelleştirildiğini söyledi. Mersinli Mahalle Sorumlusu Serkan Koçman aracılığıyla mahalle sakinlerinin istek ve şikayetlerinin kendisine iletildiğini ifade eden Başkan Kayda, istek ve şikayetlerin en kısa zamanda çözüme kavuşturulduğunu vurguladı.Başkan Kayda, Salihli Belediyesi öncülüğünde bu yıl 3.sü düzenlenen deve güreşi festivaline Mersinli Mahalle sakinlerini davet etti.