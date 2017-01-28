28.01.2017 17:07:57

Başkan Kayda'dan sanayi esnafına geçmiş olsun ziyareti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, eski sanayi sitesinde meydana gelen patlamada yaralanan Ali Eşme, İbrahim Akkurt ve Oğuzhan Çerçi'nin çalıştıkları işyerini ziyaret ederek, patlama ile ilgili bilgi alıp, esnaflara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, eski sanayi sitesinde meydana gelen patlamada yaralanan Ali Eşme, İbrahim Akkurt ve Oğuzhan Çerçi'nin çalıştıkları işyerini ziyaret ederek, patlama ile ilgili bilgi alıp, esnaflara geçmiş olsun dileğinde bulundu.Patlama sonucunda yaralanan Ali Eşme, İbrahim Akkurt ve Oğuzhan Çerçi'nin hastanede tedavi altına alındıklarını ve durumlarını yakından takip ettiğini belirten Başkan Zeki Kayda, "İşyerinde meydana gelen patlamada yaralanan esnaflarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ailelerine ve esnaf arkadaşlarıma da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Geçimlerini alın teriyle kazanan Eşme, Akkurt ve Çerçi'ye Belediye Başkanı olarak maddi ve manevi anlamda her türlü desteği sağlayacağım. Yaralı arkadaşlarımıza, ailelerine ve esnaflarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.