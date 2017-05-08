08.05.2017 15:51:08

Başkan Kayda, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kocaçeşme Mahallesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

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Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kocaçeşme Mahallesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Kocaçeşme Mahallesinde yapılan asfalt çalışmalarında Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ve Fen İşleri Müdürü Ercan Oyan ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Zeki Kayda, asfalt çalışmalarını gerçekleştiren işçilerle sohbet ederek kolaylıklar diledi.Asfalt çalışmalarının ilçenin birçok noktasında devam ettiğini belirten Başkan Kayda, yapılan çalışmaların Salihli halkı için hayırlı olmasını dileyerek, "Kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere şehrimizin her noktasında, vatandaşlarımızın kullanımı için yol, asfalt ve parke taşı döşeme çalışmaları yapıyoruz. Kocaçeşme Mahallemizdeki yıpranmış yollarımızı onarmak için asfalt çalışmalarımızı başlattık. Kırsal mahallelerimiz ile şehir merkezinde sürdürdüğümüz asfalt çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.İşadamı Ersoy'u ziyaret ettiÖte yandan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kentin duayen işadamlarından Namık Ersoy'u ziyaret ederek yapılan çalışmaları anlattı.Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Ersoy, Başkan Kayda'ya çalışmalarında başarılar diledi.