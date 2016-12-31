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Başkan Kayda, 2016 yılında 4 bin vatandaşı dinledi
31.12.2016 12:25:52

Başkan Kayda, 2016 yılında 4 bin vatandaşı dinledi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, göreve başladığı 2014 yılında başlattığı 'Halk Günü' toplantılarında 2016 yılında yaklaşık 4 bin vatandaşla birebir görüşerek istek ve talepleri dinledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, göreve başladığı 2014 yılında başlattığı "Halk Günü" toplantılarında 2016 yılında yaklaşık 4 bin vatandaşla birebir görüşerek istek ve talepleri dinledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın makamında gerçekleştirilen halk günleri toplantısında, vatandaşlar Başkan Kayda ile birebir görüşme imkanı buluyor. Belediye Başkanı Kayda, amaçlarının tüm Salihlililer ile doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Zeki Kayda, Pazartesi ve Çarşamba günleri düzenlenen Halk Günü toplantısına katılmak isteyen tüm vatandaşların belediye giriş katında bulunan Beyaz Masa'ya başvurarak kendisiyle görüşebileceğini kaydetti. Halk Günü toplantılarının yoğun bir ilgiyle devam ettiğini belirten Başkan Kayda, "Vatandaşlarımızın istekleri, şikayetleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla birebir görüşerek sorunların giderilmesi konusunda Başkan Yardımcılarım ve Daire Müdürlerim ile bana iletilen şikayetleri çözüme kavuşturuyoruz. Aynı zamanda bu toplantılarda, Salihli Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz projeler hakkında da vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz" dedi.
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