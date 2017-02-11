11.02.2017 14:49:41

Başkan Kayalı Pazaryeri esnafıyla görüştü

Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nde esnafın tezgah fiyatlarına itiraz ederek pazaryerlerini açmaması nedeniyle yaşanan sorun Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın girişimiyle çözüldü.

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Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nde esnafın tezgah fiyatlarına itiraz ederek pazaryerlerini açmaması nedeniyle yaşanan sorun Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın girişimiyle çözüldü.Sabah 05.30'da Kapalı Pazaryeri'ne giderek pazaryeri esnafıyla görüşen Başkan Kayalı, pazaryeri ile ilgili olarak yaşanan tüm sorunların çözümü için çalışma başlatılacağını söyledi.Yaşanan sorunun çözümü için Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nde esnafla bir araya gelen Başkan Kayalı'ya Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Eryiğit, Tufan Asrav, Remzi Çengel, Yusuf Atak, Belediye Meclis Üyeleri Nail Özazman, Zekeriya Tünk, Levent Öğren ve birim müdürleri eşlik etti.Başkan Kayalı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Kuşadası Belediyesi'nin pazar esnafının yanında olduğunu belirterek "2013 yılının Eylül ayında belirlenen pazar yeri fiyatları konusunda bizim dönemimizde hiç bir artırım yapılması söz konusu değildir. Bir pazarın oluşabilmesi için tabi ki halkın gelip esnafın elindeki mahsulü satın alması gerekiyor. Sizin tezgah açmamanız vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verir. Böyle bir duruma Kuşadası Belediyesi olarak biz göz yumamayız. Talepleriniz dikkate alınacak ve yerine gelmesi için çalışmalar başlayacaktır. Pazar yeri ile ilgili yaşanan servis sıkıntısını sorun halinden çıkartıp, esnafımızın taleplerini Meclis Üyelerimiz ile görüşerek değerlendireceğiz. Öncelikle esnafımızın taleplerinden biri olan pazar yeri fiyatlarında taksitlendirme uygulamasını devreye koyacağız. Böylelikle esnafımızın peşin ödemede yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmış olacağız. Sizleri rahatlatmak adına pazar yeri fiyatlarını sabitleyebilmek için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtmek istiyorum. Ayrıca Pazar günleri kurulması planlanan pazar ile ilgili esnafımızın talebini göz önünde bulundurarak Pazar günleri böyle bir uygulama olmayacağını belirtmek istiyorum" dedi.Kayalı yaptığı açıklamanın ardından Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleriyle birlikte pazaryeri esnafını ziyaret ederek sohbet etti.