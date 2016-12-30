30.12.2016 16:58:06

Başkan Kaya'dan 'küçük esnaftan alışveriş yapın' çağrısı

Muş'un Bulanık Esnaf Kredi Kooperatif Odası Başkanı Yakup Kaya, ilçe halkına küçük esnaftan alışveriş yapmaları için çağrıda bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Muş'un Bulanık Esnaf Kredi Kooperatif Odası Başkanı Yakup Kaya, ilçe halkına küçük esnaftan alışveriş yapmaları için çağrıda bulundu.Açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, ilçede odaya kayıtlı bin 750 aktif esnaf bulunduğunu söyledi. Küçük esnafın her zaman daha samimi ve halkın içinden biri olduğunu dile getiren Kaya, esnafın mevcudiyetini koruyabilmesi için alışverişlerde bunların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Kaya, alışverişte yerel esnafı tercih etmenin ilçe ekonomisi için de yararlı olduğunu dile getirerek, "Bulanık'ta elde edip ve yine Bulanık'ta harcayan yerel esnaflarımızdan alışveriş yaparak destek çıkmalıyız. Bulanık'ın yerel esnafının kazanması, ilçenin kazanması, gelişip büyümesi anlamına gelmektedir. Bu konuda halkımızın da yerel esnafına gerekli ilgiyi gösterip sahip çıkmasını bekliyoruz. Çünkü bizim kendi esnafımız, mutlu günümüzde de kötü günümüzde de hep bizimle" dedi.