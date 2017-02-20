20.02.2017 13:59:45

Başkan Karayol Örenşehir Mahallesinde yapılacak olan park yerini inceledi

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Örenşehir Mahallesinde yapılacak olan park çalışmasını yerinde inceledi.

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İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Örenşehir Mahallesinde yapılacak olan park çalışmasını yerinde inceledi.Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 5 bin metrekarelik alt yapı ve park çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Zekeriya Karayol, parkın Nisan ayında vatandaşların hizmetine gireceğini söyledi. Başkan Karayol, "İncesu Belediyesi olarak 2017 yılı Projeleri içerisinde yer alan park yapım çalışmalarına şimdiden başlamış durumdayız, yaklaşık 5.000 metrekarelik bir alanda ikinci bir parkı Örenşehir hazırlayacağız. Bu bölgede otomatik sulama sistemli çim alanlar, kamelyalar, çocuk oyun grupları ve muhtarlık yeri yaparak Nisan ayına kadar tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.