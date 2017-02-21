21.02.2017 19:22:06

Başkan Karataş Cumhurbaşkanlığı Sistemini Anlattı

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, ilçedeki sivil toplum örgütlerini davet ederek 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' hakkında sunum yaptı.

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Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, ilçedeki sivil toplum örgütlerini davet ederek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" hakkında sunum yaptı.Başkan Karataş, sivil toplum kuruluşları ile Gemici Tabiat Parkında bir araya geldi. 16 Nisan'da yapılacak Referandum ile ilgili açıklamalarda bulunan Karataş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin genel faydaları ve yapılacak Anayasa değişikliği maddeleri ile ilgili sunum yaptı.Başkan Karataş "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili hem bilgilendirmek, hem görüş alışverişinde bulunarak anlaşılmayan noktalar varsa açıklık getirmeye çalışmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelmek istedik. Bu vesile ile ülkemizin geleceğini doğrudan ilgilendiren halk oylaması hakkında paylaşımda bulunmuş olacağız inşallah" dedi.'Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemiz için istikrar,güven ve huzur demektir'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin faydalarına değinen Karataş, "Yeni sistemde siyasi istikrar kalıcı hale gelecektir. Ekonomik büyüme, refah ve kalkınma hızlı ve etkili yönetimin garantisi altında olacaktır. Vesayet sistemi sona erecek, yasama ve yürütme erkleri güç kazanacaktır. Güçlü hükümet, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacaktır. Meclisin temsil gücü artacak, birlik ve uzlaşma sağlanacak, ülkemiz güç kazanacaktır" diye konuştu.Karataş, Anayasa değişliğini maddeler halinde açıklayarak yapılacak değişiklik hakkında detaylı bilgi verdi.