23.12.2016 11:35:45

Başkan Karaosmanoğlu, Suriyeli mültecileri ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'nin Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze ilçelerinde yaşayan Suriyeli mülteci kadınlarla bir araya geldi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'nin Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze ilçelerinde yaşayan Suriyeli mülteci kadınlarla bir araya geldi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'nin Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze ilçelerinde yaşayan Suriyeli mülteci kadınlarla bir araya geldi. Ziyarete İlçe Belediye Başkanları Adnan Köşker ve Şükrü Karabacak'ın yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanları Muzaffer Bıyık, Osman Akbulut, Hasan Soba ile teşkilat üyeleri de Suriyeli kadınlarla olan buluşmada hazır bulundu.Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kentimizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin problemleri nasıl çözeriz bunu da düşünüyoruz. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere problemlerinizi aranızdan seçilen sözcü kardeşlerimize iletmenizi istiyorum. Bizlerde o problemlerin bilgisini alarak çözme yoluna gitmek istiyoruz. Reisi Cumhurumuz, bütün Suriye'den gelen muhacir kardeşlerimize yardımcı olmamızı emrediyor. Bizde bütün bu problemleri gidermeyi ibadet olarak görüyoruz" dedi.