01.03.2017 13:24:32

Başkan Karaosmanoğlu, STK yönetimlerini ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Dostluk Kulübü ve Gültepe Gençlik Derneği yönetimlerini makamında konuk etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Dostluk Kulübü ve Gültepe Gençlik Derneği yönetimlerini makamında konuk etti.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Dostluk Kulübü Başkanı Fazile Özkurt ve Gültepe Gençlik Dernek Spor Hocası Lütfullah Karaosmanoğlu ile yönetimlerini makamında konuk etti.Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Belediyeler olarak bu tür hazırlıkları geçmişte başlatmıştık, bugün daha çok yoğunlaşarak devam ediyoruz. Çocuklarımızın kalbinde vatan ve millet sevgisinin daha çok yer tutması için bugünün dili ve zamanın sözleriyle hareket etmeliyiz. Bunu da sizler gibi derneklerimizle başaracağız" dedi.