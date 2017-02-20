20.02.2017 16:54:45

Başkan Karaosmanoğlu, Konak Camii'nin açılışını yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe'de Konak Camii 4-6 yaş kreşinin açılışını gerçekleştirdi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe'de Konak Camii 4-6 yaş kreşinin açılışını gerçekleştirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe ilçesinde yer alan Uzunçiftlik Emek Mahallesi Konak Cami 4-6 Yaş Anaokulu ve Kuran Kursu açılışına katıldı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Çocuklarımız ve gençlerimiz olan neslimizi asla ihmal etmeyeceğiz. Geçmişte bu konuda yapılan eksikliklerin neticesinde yakın zamanda kentlerimizde birçok sorun yaşadık. Bunları kimler mi yaptı? İşte ihmal ettiğimiz bir nesil yaptı. 4-6 Yaş aralığında olan çocuklarımız bu anaokullarına gelmeli, eğitim hizmetlerinden yararlanmalıdır. Bizler zaten bu kurumlara destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.