29.12.2016 12:11:32

Başkan Karaosmanoğlu, Kafkas Derneğini ağırladı

Kocaeli Kafkas Kültür Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.

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Kocaeli Kafkas Kültür Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, insanların hak ve hukukunun korunması ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla olan görüşmelerine Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı Erdal Çatan ve yönetimiyle devam etti.Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Daha iyi bir Kocaeli, daha katılımcı bir demokrasi ile hemşehrilerimizin daha çok temsil edilmesidir. Sivil toplum kuruluşlarımız, demokrasiyi şehrimizin kılcal damarlarına nüfuz ettirecek kadar önemli bir oluşumdur. Yeni ve nitelikli STK'ların kurulmasını çok önemsiyorum. Kentimizin geleceğini şekillendirmeye katkı sağlayacak beyin gücünü ve gönül birliğini görmek beni çok memnuniyet ediyor. Yaşadığımız yeri imar ve ihya ederken, iç farklılıklarımızı büyük bir bütünlüğe dönüştürebileceğimize inanıyorum" dedi.