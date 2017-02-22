22.02.2017 13:09:08

Başkan Karaosmanoğlu, Ağrı Valisi Işın'ı ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ağrı Valisi Musa Işın ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ağrı Valisi Musa Işın ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ağrı Valisi Musa Işın ve beraberindeki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerini makamında ağırladı. Ağrı'daki ticaret odalarının temsilcilerinin de katıldığı görüşmede, kentler arasında geliştirilebilecek ticari ve yerel yönetim konuları da ele alındı. Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Valimizin de ifade ettiği teşvikler yatırım için müthiş bir fırsattır. Hükümetimizin bu kararlı tutumu, kentlerin ekonomik anlamda gelişmesine ve istihdama dönük atılmış büyük adım olarak görüyorum. Ülkemizin her karış toprağı hepimizin. İnsanımız onurlu ve güzel bir yaşam sürmesi için çok çalışacağız" şeklinde konuştu.