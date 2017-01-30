30.01.2017 13:24:06

Başkan Karaosmanoğlu: '4-6 yaş eğitimi elzemdir'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Kocaeli Şubesi yönetimini makamında ağırladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Kocaeli Şubesi yönetimini makamında ağırladı.Türkiye Diyanet Vakfı Kocaeli Şubesi yönetimini, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.. Vakfın genel politikaları ve hizmet alanlarının görüşüldüğü toplantıda, 4-6 yaş eğitimi ve Büyükşehir'in verdiği desteklerin önemine dikkat çekildi. Ziyarette Diyanet Vakfı Kocaeli Şubesinin Başkanı ve İl Müftüsü Yusuf Doğan, çalışmaları hakkında Başkan Karaosmanoğlu'na bilgiler aktardı.Vakfın yeni oluşan yönetim kurulunda görev almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, "Rabbim inşallah vakfımızda bizlere hayırlı ve bereketli hizmetler yapmaya nasip etsin. İmamlarımızın başarısı namaz kıldırmakta değil, sosyal hayatta yaptığı dini hizmetler olmalıdır. Ne kadar gençle, aile ile ve esnafla ilgilendiğidir. Sosyal içerikli projelerin artmasının yanı sıra, toplumsal anlamda da 4-6 yaş arası anaokulu projesini destekliyoruz" dedi.Eğitim çalışmalarının temelini oluşturan 4-6 yaş anaokullarının çocuklar üzerinde çok olumlu etkilerinin olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın ortaya koyduğu bu iradenin çok doğru olduğunu ifade etmek isterim. Ülkemizde ve özellikle kentimizde bu eğitim çalışmasının destekçisiyim. Bakınız gelecekte güçlü Türkiye'nin oluşması için 4-6 yaş eğitimi elzemdir. Büyükşehir Belediyesi olarak 4-6 yaş anaokullarının oluşmasında desteklerimiz oluyor. Bunu da devam ettireceğiz" açıklamasını yaptı.Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.