13.02.2017 16:52:05

Başkan Karalar, Çanakkale'de Suriyeli göçmeleri anlattı

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çanakkale'de düzenlenen 'Göç ve Ege Denizi'nde Ölen Mültecilere Ağlayan Bin Yıllık Zeytin Ağaçları' konulu panelde Suriyeli mültecilerin durumunu anlattı.

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Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çanakkale'de düzenlenen "Göç ve Ege Denizi'nde Ölen Mültecilere Ağlayan Bin Yıllık Zeytin Ağaçları" konulu panelde Suriyeli mültecilerin durumunu anlattı.Çanakkale'nin Ayvalık ilçesi Küçükkuyu Belediyesi'nin organizesinde bu yıl 7.sini düzenlenen "Zeytine Vefa Şenliği" kapsamında panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, TTB Merkez Konseyi Üyesi Hande Arpart, Marmara Grubu Vakfı AB İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver katıldı.Küçükkuyu'da bu yıl 7.sini düzenlenen "Zeytine Vefa Şenliği" kapsamındaki etkinliklere katılım yoğun oldu. Etkinlik kapsamında ilçeye davet edilen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi koordinesinde Türkiye'de ilk kez yapılan ve tek olma özelliğine sahip 'Seyhan'daki Sığınmacılar Durum Tespiti ve Acil Çözüm Önerileri' raporunu Çanakkalelilerle paylaştı. Rapor ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Başkan Zeydan Karalar, Suriyeli göçmenlerin yaşamlarından eğitim düzeylerine kadar birçok bilgiyi paylaştı. Bugün Suriye'deki iç savaşın durması halinde bile mültecilerin çoğunun ülkelerine dönmek istemediğini belirten Başkan Zeydan Karalar, bunun önemli bir sorun olduğunu ve bu sorunun çözümüne belediyelerin görüşlerinin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi.Panelin ardından Adatepe Köyü'ne çıkılarak buradaki zeytinyağı müzesi ziyaret edildi.