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Başkan Karadeniz'den Küçükçekmeceli esnafa ruhsat
17.02.2017 10:34:11

Başkan Karadeniz'den Küçükçekmeceli esnafa ruhsat

Küçükçekmece esnafları, ruhsatlarını Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in elinden aldı.

Küçükçekmece esnafları, ruhsatlarını Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in elinden aldı.

Küçükçekmece Belediyesinde gerçekleştirilen ruhsat teslim törenine Başkan Temel Karadeniz'le birlikte başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda esnaf katıldı. Ruhsatlarını Başkan Karadeniz'in elinden almanın mutluluğunu yaşayan esnaflar, tören sonrası Karadeniz'le birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende konuşan Başkan Karadeniz, Küçükçekmeceli esnafları tebrik ederek, "Burası İstanbul'un en güzel belediyelerinden biri. Fiziki mekan olarak güzel olunmasının yanı sıra verilen hizmetler bakımından da güzel hizmetler yapmamız gerekiyor. Biz de hizmetlerimizi geliştirmek ve hemen herkesin yararlanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Birebir iletişimimizi kesmeyelim. Esnafımız; cadde, sokağımızın ve mahallemizin abisi-kardeşi gibidir. Sizlerden isteğim lütfen bir sıkıntınız varsa bizimle paylaşın. Daha iyi ve daha konforlu bir Küçükçekmece ancak elbirliğiyle elde edilebilir. Bu konuda esnafımızın her zaman bize yol gösterici olduğunu düşünüyorum" dedi.
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