03.02.2017 09:37:53

Başkan Karaçoban'dan miniklere jest

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, mahalle ziyaretleri sırasında tanıştığı iki çocuğa çekildikleri hatıra fotoğrafını bardağa bastırarak hediye etti.

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Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, mahalle ziyaretleri sırasında tanıştığı iki çocuğa çekildikleri hatıra fotoğrafını bardağa bastırarak hediye etti.Yaptığı sosyal projelerle her kesimin taktirini toplayan Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban çocukları sevindirdi. Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban haftalık mahalle ziyaretleri esnasında tanıştığı Irmak ve Nehir kardeşler sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Karaçoban, çekilen fotoğrafı anı olarak kalması için çocuklara kupa bardak baskısı şeklinde hediye gönderdi. Hediyelerini alan minikler Başkan Karaçoban'a teşekkür etti.