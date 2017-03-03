03.03.2017 14:04:43

Başkan Karaçanta, 3'ncü Milli Kültür Şurası'na katılacak

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 3-5 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek 3'ncü Kültür Şurası'na katılmak üzere İstanbul'a gitti.

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Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 3-5 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek 3'ncü Kültür Şurası'na katılmak üzere İstanbul'a gitti.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen III. Milli Kültür Şurası, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek. Şura kapsamında, 17 ana başlık altında komisyonlar toplanacak ve Kültür Politikaları için konuşmalar, sunumlar ve raporlar hazırlanacak.Şuranın ilk gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı açılış programı olacak. Açılış ve protokol konuşmalarından sonra yöneticiliğini Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yapacağı, Alev Alatlı, Hasan Celal Güzel, İbrahim Kalın, Mehmet Genç, Ahmet Güner Sayar, Atilla Koç, Doğan Hızlan ve İlber Ortaylı'nın katılımıyla iki oturum düzenlenecek. Küçük bir konserinde verileceği şurada, 2. ve 3. günler de oturumlar devam edecek ve son gün raporlar sunulacak.