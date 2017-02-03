03.02.2017 18:25:39

Başkan Karabacak, katı atık tesislerini ziyaret etti

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, geçtiğimiz yıl hizmete giren katı atık tesislerini inceleyerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

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Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, geçtiğimiz yıl hizmete giren katı atık tesislerini inceleyerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.Katı atık tesislerindeki çalışmalarla ilgili Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'a bilgiler aktaran yetkililer, geçtiğimiz yıl hizmete açılan tesislerde birçok atık maddenin kaynağında toplanarak ayrıştırma işlemine tabi tutulduğunu ifade ettiler. Yetkililer, tesiste bugüne kadar 4 bin 924 kilogram ambalaj atığı, 872 kilogram cam atığı, bin 100 kilogram pil atığı, bin 580 kilogram elektronik atığı ve 5 bin 880 kilogram yağ atığının toplanarak ayrıştırma işlemine tabi tutulduğunu söylediler. Ayırca özellikle geri dönüşümle ilgili okullarda yaptıkları eğitici seminerlerin vatandaşların bilinçlenmesi noktasında büyük faydaları olduğunu söylediler.Ziyaretin ardından konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Yaklaşık on dönümlük alanda inşasını tamamladığımız ve toplamda 2250 metrekare inşaat alanına sahip bu tesisler ilçemiz adına önemli bir kazanım odu. Artık Darıca'daki katı atıklar burada ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Gelecek nesillerimize temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma adına Avrupa Birliği normlarına uygun olarak inşasını tamamladığımız bu tesisler ekonomimize önemli katkı sağlıyor. Vatandaşlarımızın kullanmadığı mobilyadan elektroniğe, inşaat atığından beyaz eşyaya, oyuncaktan cam atıklara kadar bir çok atık madde kaynağında toplanarak ayrıştırma işlemine tabi tutuluyor. Ülkemizin kaynaklarını doğru kullanma adına geri dönüşüm tesisleri büyük önem arz ediyor" dedi.