27.01.2017 18:06:48

Başkan Karabacak, anne ve babaları sertifikalandırdı

Darıca Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren bilgi evlerinde anne baba okulu eğitimlerine katılan kursiyerlere sertifikalarını Başkan Şükrü Karabacak verdi.

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Darıca Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren bilgi evlerinde anne baba okulu eğitimlerine katılan kursiyerlere sertifikalarını Başkan Şükrü Karabacak verdi.Darıca'da dokuz ayrı noktada bulunan bilgi evlerinde velilere yönelik 26 Ekim 2016 tarihinde başlayan anne baba okulu eğitimleri 18 Ocak 2017 itibariyle sona erdi. Yıl boyunca yaklaşık 300 anne - baba eğitimlerden istifade ederek sertifikalarını aldılar. Bu çerçevede M. Zahit Kotku Bilgi Evi'nde yapılan sertifika törenine katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, programlara katılan velilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Programda konuşan Başkan Karabacak, "Eğitimin, öğrenmenin yaşı yoktur, sizlerde aileniz için zaman ayırarak fedakarlıkta bulundunuz, siz değerli annelerimize çok teşekkür ediyorum" diyerek sertifikaları sahiplerine verdi.Programı başarıyla tamamlayan veliler ise aldıkları eğitimden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, bu tür programların devam etmesini istediklerini söyleyerek teşekkürlerini ilettiler. Bu arada bilgi evi yetkilileri Psikolojik Danışman Murat Yürükcü tarafından verilen eğitimlerin şubat ayından itibaren devam edeceğini ifade ederek, tüm velileri programa davet ettiler. Programlarda yer alacak konular hakkında da bilgiler veren yetkililer aşağıdaki konuların yıl boyunda uzmanlarca anlatılacağını söylediler.