01.03.2017 11:55:06

Başkan Kamil Saraçoğlu: Ticaret, emek gerektiren bir iştir

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası'nın değerlendirme toplantısına katıldı.

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Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası'nın değerlendirme toplantısına katıldı.Toplantıda konuşan Kamil Saraçoğlu, "Ticaret zahmet isteyen, emek gerektiren bir iştir. Ticaret hastalık, yorgunluk kabul etmez. Bu yüzden siz kendi ekmeğini kendisi kazanan esnaflarımızın başımızın üstünde her zaman yeri var.Şehrimizin hak ettiği hizmetleri yerine getirmek bizlerin görevi olduğu gibi, yasal sorumlulukları yerine getirmek de görevimiz. Fakat bunu siz esnaf kardeşlerimizi üzmeden, kırmadan yapmaya özen gösteriyoruz. Çünkü biz belediye olarak esnaf gülerse vatandaş güler, vatandaş gülerse, şehir güler anlayışına inanıyoruz. Bu yüzden ticaretle uğraşan esnaf kardeşlerimiz için gerekli düzenlemeler yapmak, onlara iş hayatında daha iyi hizmet etmek sunmak bizim görevimiz.Esnaflarla sık sık biraraya gelen bir belediye olmaya özen gösteriyoruz. Sizlere her zaman kapılarımız açık. Çünkü sizler vergi veren, istihdam sağlayan, ekonomiye katkı sağlayan esnaf kardeşlerimizsiniz. Bu yüzden sizleri kutluyor iş hayatınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çaltı da, Saraçoğlu'na katılımları dolayısıyla teşekkür etti. (EFE)