22.02.2017 11:43:11

Başkan Kamil Saraçoğlu: Şehitlerimiz asla unutulmayacak

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ziyaret kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'ni ziyaret etti.

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Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ziyaret kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'ni ziyaret etti.Ziyaret konuşan Saraçoğlu, "Sizler bu ülkenin kahramanlarının bizlere emanetisiniz. Sizlere iyi bakmak bizlerin boynunun borcudur. Şehitlerimizin eşleri, çocukları hiçbir zaman kimsesiz değildir. Bu vatana hizmet etmek için, bizlerin canını malını korumak için, vatan hainlerini temizlemek için canını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz her zaman bu ülkede kahraman olarak anılacak ve asla unutulmaycaktır. Bizler her zaman gazi ve şehitlerimizin eşleriyle çocuklarına sahip çıkacağız" dedi.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na teşekkür etti. (EFE)