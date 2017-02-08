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Başkan Kamil Saraçoğlu, MHP İl Başkanı Türker'i ziyaret etti
08.02.2017 23:18:39

Başkan Kamil Saraçoğlu, MHP İl Başkanı Türker'i ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker'i parti binasında ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker'i parti binasında ziyaret etti.

Saraçoğlu, MHP'nin Anayasa değişikliği konusunda duruşunu takdirle karşıladığını ifade etti.

Siyasi partilerin en büyük STK'lar olduğunu ifade eden Başkan Saraçoğlu, "Siyasi partiler demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından bir tanesidir. Hatta birincisidir. Çünkü bu ülkeyi yönetenler siyasi partiler siyasi kurumlardır. Toplumda en çok üyesi olan sivil toplum örgütleri siyasi partiler. Bu sebeple onların en güzel yerlerde olması ve böyle sivil toplum örgütlerine sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin ülkeye, dünyaya kendi bakış açısı vardır. O çerçevede kendini nerde görmek istiyorsa orda olup bilfiil orada çalışması lazım. Bu ülkeyi siyasilerin seçilmişlerin yönetmesi gerektiğini her daim söylüyoruz. Ülkemizde kanın, gözyaşının olmadığı günü hiç görmedik. Geçmişte de böyle oldu şimdi de aynı. Herkesin bu ülkede bu topraklarda gözü var. Farklı şekilde bunu kimisi yer altından kimisi yer üstünden açık kapalı bir şekilde bir araya getiriyorlar. Darbelerden ülke olarak çok çektik. 15 Temmuz'da bu ülke insanının siyasi ayrım gözetmeden bu vatan için bu bayrak için bu millet için bir araya gelebileceğini, darbecilere dur diyebileceğini gösterdiler. Bu bir başlangıçtır bence. Çok önemli bir başlangıç. Bu güzel bir oluşum meydana getirdi. Arkasından duyarlı bir şekilde Türkiye'nin ihtiyacı olan anayasa değişikliğinde MHP'nin, Devlet Bahçeli'nin ve tüm teşkilatlarının göstermiş olduğu duyarlılık, özellikle söylüyorum bu ülke adına göstermiş oldukları duyarlılık takdirle karşılanacak bir duruş. Biz de bu duruşu sergileyenlerle beraber olmayı, onları ziyaret etmeyi, onların sözünü de dinlemeyi belediye başkanı olarak ben kendime görev addettim ve ziyaretinize geldim. Devlet Bahçeli'ye, sizlere ve tüm teşkilatlarınıza teşekkür ediyorum. İnşallah ülke için bir araya gelme hep devam eder. Farklı durumlarda ayrılıklar olur. Bunlar gayet doğaldır. Ama bu ayrılıkları da kırmadan dökmeden birbirimizi anlayarak eleştirerek yolumuza devam edeceğiz.Belediye Meclisimizde AK Parti ve MHP grubundan oluşan bir meclise sahibiz. Bu mecliste de 3 yıldan bu yana aldığımız kararların büyük bir bölümü yüzde 90'ın üzerinde oy birliğiyle aldığımız kararlardır.

MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, amaçlarının halka hizmet olduğunu dile getirerek, "15 Temmuz'da da şimdi de önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyen bir liderin mensuplarıyız. Diğer siyasi partilerden farkımız lider, teşkilat ve doktrin örgütlüyüzdür. Lider parmak gösterdiğinde bizde iş biter. Lider nerdeyse biz hep ordayızdır. Hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Hepimiz hizmet için bir noktadayız. Kütahya'ya daha fazla neler yapabiliriz bunun derdindeyiz. Tabi sonuçta insanız, beşeriz, şaşarız. Eksiklerimiz hatalarımız olacaktır. Makamlar gelip geçici. Yarın yine hep beraber yüz yüze bakacağız, iyi günde ve kötü günde. Her şeyin hayırlı olmasını diliyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu coğrafya oldum olası emperyalist güçlerin baskısı altında bir noktaya getirilmek için uğraşıldı. Ama bu millet buna müsaade etmedi. Kurtuluş savaşında olduğu gibi. Bu saatten sonra da ben inanıyorum ki hiçbir güç bu birlikteliği bozamaz. Biz de sonunda kadar bu konuda mücadele edeceğiz. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız" diye konuştu.

Başkan Mehmet Ali Türker, ziyareti dolayısıyla Kamil Saraçoğlu'na teşekkür etti.(EFE)

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