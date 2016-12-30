30.12.2016 12:28:13

Başkan Kamil Saraçoğlu, kar küreme çalışmalarını yerinde inceledi

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kar küreme çalışmaları devam ediyor.

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Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kar küreme çalışmaları devam ediyor.Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu vatandaşların zorluk çekmemesi için Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol açma çalışmaları başladı.Cadde ve sokaklarda kapanan yolları açarak daha hızlı hizmet verebilmek için belediye ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Okmeydanı ve Saray mahallelerinde yapılan yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplere talimatlar verdi.Saraçoğlu, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, onlarla sohbet edip fikir alış verişinde bulundu.(EFE)