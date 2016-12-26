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Başkan Kamil Saraçoğlu: 2 milyon 450 bin TL'ye mal olacak olan bölgenin en büyük hayvan barınağını yapıyoruz
26.12.2016 21:24:17

Başkan Kamil Saraçoğlu: 2 milyon 450 bin TL'ye mal olacak olan bölgenin en büyük hayvan barınağını yapıyoruz

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, 2 milyon 450 bin TL'ye mal olacak olan bölgenin en hayvan barınağının ihalesinin yapıldığını kaydetti.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, 2 milyon 450 bin TL'ye mal olacak olan bölgenin en hayvan barınağının ihalesinin yapıldığını kaydetti.

Başkan Saraçoğlu, mevcut Hayvan barınağının hemen yanına yapılacak olan yeni barınağı basın mensuplarına tanıttı.

Barınakta meydana gelen olayla ilgili derhal soruşturma başlattıklarını dile getiren Başkan Saraçoğlu, "Biz Kütahya Belediyesi olarak Bakımevimizde, 2 Veteriner Hekim, 1 Veteriner Teknikeri, 8 personel görev almaktadır. Bakımevimizin kapasitesi; 350 köpek için açık-kapalı alan, 100 köpek barınacak şekilde doğal yaşam alanından oluşmaktadır. Barınağımızda gün içerisinde kuru mama ile hayvanlarımızı besliyoruz. Bazı zamanlarda yiyecek artıkları veriyoruz Barınağımızın dışında sokak hayvanları için mücavir alan sınırları içerisinde toplam 33 adet 'Beslenme Odağı' bulunmaktadır. Bu beslenme odaklarından 9 adedi şehir merkezinde bulunmaktadır. Şehir Merkezinde bulunan beslenme alanlarına her gün Belediyemiz vasıtasıyla Kuru Mama ve yiyecek artıkları, ekmek bırakılmaktadır. Diğer alanlara haftada 3 gün yiyecek artığı ve kuru mama bırakmaktaydık. Bugün itibariyle Hayvanları Koruma Kurulu kararıyla her gün hayvanların beslenmesi için odaklara yiyecek artığı ve mama bırakılacaktır" diye konuştu.

"2016 yılında sahiplendirilen hayvan sayısı bin 140 adettir"

1 yılda 360 hayvanın kısırlaştırıldığını ifade eden Başkan Kamil Saraçoğlu, "2014 yılından bu yana minik eller barınakta projesi kapsamında 987 öğrencimizi barınakta misafir edip, onlara hayvan sevgisi ve sahiplendirme duygusu kazandırmaya çalışıyoruz. Sadece 2016 yılında sahiplendirilen hayvan sayısı bin 140 adettir. 2016 yılında barınağımızda kısırlaştırma işlemi yapılan hayvan sayısı 360'tır. 2016 yılında veteriner hekimlerimiz tarafından aşılanan hayvan sayısı bin 635'tir. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren nasıl ki hemşehrilerimizin sosyal refahını artırmak için gayret gösteriyorsak, nasıl ki daha yaşanılabilir bir Kütahya inşa etmek için çabalıyorsak, aynı şekilde şehrimizin sokaklarındaki kediyi, köpeği, kuşları da unutmadık. Hepinizin de malumudur, göreve geldiğimiz ilk günlerde ilk icraatlarımızdan biri şehir merkezi civarındaki ağaçlara kuş yuvaları koymak olmuştur. Bu dönemde sokak hayvanları ve barınağımızla alakalı hep daha fazla bütçe oluşturarak yatırımlar yapmaya gayret gösteriyoruz. Yaklaşık 10 gün önce mevcut barınağımızı daha da büyütmek ve modern bir hale getirmek için bir yapım ihalesi gerçekleştirdik. Yeni Proje Kapsamında; bakımevinde yabani kuşların rehabilitasyonu amacıyla uçuş imkanlarının olacağı uzunluk ve yükseklikte fileli doğal alanlar oluşturacağız. Anne ve yavru kediler için geniş sosyal alanlı olacak şekilde; doğal yaşam alanı oluşturacağız. Rehabilitasyon yapılan köpekler için doğal mağaraların olduğu yaşam alanları, Hasta ve yaralı hayvanlar için yeni barınaklar oluşturulmaktadır. 'Minik Eller Barınakta' projesi kapsamında barınağı ziyaret eden öğrencilerimiz için açık Amfi alanı oluşturarak eğitimler düzenleyeceğiz. Yine bu kapsamda eğitimler amacıyla yaklaşık 50 kişilik kapalı Amfi ve görsel yayın imkanlarının bulunduğu bir alan oluşturacağız. Yine bu kapsamda Ameliyathaneyi yenileme ve genişletme çalışmaları, ayrıca hospitalizasyon odası (müşahede odası) oluşturulacaktır" şeklinde konuştu.

"Bölgenin en büyük hayvan barınağını yapıyoruz"

2 milyon 450 bin TL'ye mal olacak en büyük hayvan barınaığnı yapacaklarını anlatan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kütahyalı hemşehrilerimizden de sokak hayvanları konusunda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Burada duyarlı hayvansever vatandaşlarımız var. Bu hayvan sevgisini toplumun her kesimine kazandırmamız gerekiyor. Çocuklarımıza şimdiden itibaren hayvan sevgisini aşılamamız lazım. Bu hayvanların tel çitler ardında durması bizleri de rahatsız ediyor. Bu hayvanların hepsinin birer sahibi olmalı. Herkes birer hayvan sahiplense Kütahya'mızda barınaklarda sokak hayvanı kalmaz. Daha önce de söylediğimiz gibi 2016'ya kadar toplam bin 140 tane hayvan sahiplendirdik ve bunu çoğaltmamız gerekiyor. Bunu sadece belediye ekibiyle değil siz hayvansever vatandaşlarımızla ortak çalışarak gerçekleştirmemiz lazım. Bu hayvanların sahipleri olursa sorunun büyük bir kısmını hep birlikte halletmiş oluruz. Bu arada hayvanlarımızın aşılanmasıyla ilgili kısırlaştırılmasıyla ilgili işlemlere veteriner hekimlerimiz devam ediyor. Göreve geldiğimiz ilk aylarında kuşlarımızın yuvaya sahip olması konusunda çınar ağaçlarına kuş yuvaları yaptık ve bu yuvalar Türkiye'de haber oldu. Bunun gibi projeleriniz fikirleriniz varsa bize getirdiğiniz takdirde Kütahya Belediyesi olarak uygulamaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Çocuklarımızın sadece parklarda bahçelerde değil hayvan barınaklarında da zaman geçirebileceği barınak projelerimiz devam ediyor. Belediye olarak bundan sonra bu tür talihsiz durumların yaşanmaması için gerekli olan herşeyi yapacağımızın da altını çiziyoruz. Sorumlu arkadaşlarla ilgili soruşturmanın da bu sabah itibariyle başlatıldığının bilinmesini istiyorum" dedi. (EFE)
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