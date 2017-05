08.05.2017 13:58:32

Başkan Kale: 'Önceliğimiz daima hizmet'

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale her hafta bir mahalleden vatandaşlar ile belediye bir araya gelerek onların istek ve sorunlarını dinliyor.

Kırkışla mahallesindeki, vatandaşlar ile buluşma esnasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kale, konuşulanların askıda kalmayacağını belirterek, sorunların en kısa zamanda çözüleceğini söyledi. Çalışmalarının her zaman vatandaşların istek ve sorunlarına göre şekillendirdiklerini aktaran Başkan Kale, "Her hafta düzenlediğimiz bu sohbetlerdeki amacımız vatandaşlarımızın taleplerini ilk ağızdan öğrenerek, çözüme kavuşturmaktadır. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesiyiz. Bu bizim hiç bir zaman gözümüzü korkutmadı. Aksine en büyüklüğün vermiş olduğu gurur ile daha fazla çalışıyoruz. 2017 yılında taşra mahallelerimizde çalışmalarımızı artıracağımızı söylemiştik. Şu an tüm ekiplerimiz ile farklı bölgelerde hizmetlerimiz sürüyor. Yeni Büyükşehir Yasası'na Konya'da en hızlı adapte olan belediyelerden biri de Cihanbeyli Belediyemiz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Önceliğimiz daima hizmet" dedi."Vatandaştan başkana teşekkür"Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, "Yeni Büyükşehir Yasası'nın mahallelerimizde sorun olacağını düşünürken bugün Konya Büyükşehir Belediyesi ve Cihanbeyli Belediyesinin uyum içerisinde çalışmasıyla hiç bir eksiklik yaşamıyoruz. Başkanımız tarafından tertip edilen halk buluşması ile sorunlarımızı daha rahat bir şekilde iletebiliyoruz. Sorunlarımızda kısa sürede çözüme kavuşuyor. Başkanımıza çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.