07.02.2017 16:38:10

Başkan Kale Hodoğlu Mahallesini ağırladı

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Akşam Sohbetleri devam ediyor.

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Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Akşam Sohbetleri devam ediyor.Her hafta farklı mahallelerden gelen vatandaşlar, mesai saatleri sonrasında Belediye Başkanı Mehmet Kale'yi makam odasında ziyaret ederek, ilçedeki belediye çalışmaları hakkında bilgi alıyor. Başkan Kale ile birlikte ilgili birim amirlerinin de hazır bulunduğu toplantılarda, vatandaşların istekleri çözüme kavuşturuluyor. Bu hafta Hodoğlu Mahallesinden vatandaşlar ile yapılan toplantıya, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Cihanbeyli Belediyesi Meclis üyeleri ve Cihanbeyli Belediyesi birim amirleri katıldı. İlçedeki belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kale, "Cihanbeylimizi yarınlara dinç bir şekilde hazırlıyoruz. Sosyal belediyecilik kapsamında da çalışmalarımız sürüyor. Halkın olan bu makamlarda halkı ağırlamak bizim asıl görevimiz" dedi.Referandum süreci konusunda da vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kale, "Yakın bir zamanda referanduma gidiyoruz ve inşallah Allah'ın izniyle başarılı olacağımıza inanıyorum. Yeni anayasa iki başlılığı ortadan kaldırıyor. Millet kimi seçiyorsa başta o olacak ve kadrosunu o kuracak. İstikrar olacak. Bu ülke yargı darbesi de yaşadı, askeri darbe de yaşadı, bürokratik darbe de yaşadı. Ülkemize birliktelik lazım ve Allah'ın izni ile hep birlikte yeni Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz ile birlikte yürüyeceğiz. Çalışmak için istikrar ve güçlü bir yönetim şart. Ülke yönetimimizi referandumda daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız 'evet' mührünü vurmalı. Türkiye dünyanın önde gelen ülkeleri arasında girmeli" şeklinde konuştu.