03.03.2017 14:06:19

Başkan Kadıoğlu okul müdürlerini dinledi

İlçedeki okul müdürleriyle biraraya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, 'Yine okullarda sorunlu, sıkıntılı çocuklar olursa bize yönlendiriniz. Psikolojik danışma merkezlerimizdeki eğitmenlerimiz sayesinde bu çocuklarımızı topluma kazandıralım' dedi.

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İlçedeki okul müdürleriyle biraraya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Yine okullarda sorunlu, sıkıntılı çocuklar olursa bize yönlendiriniz. Psikolojik danışma merkezlerimizdeki eğitmenlerimiz sayesinde bu çocuklarımızı topluma kazandıralım" dedi.Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu okul müdürlerinin kahvaltıda ağırladı. Esenyurt Belediyesi Nikâh Sarayı toplantı ve kongre salonunda düzenlenen kahvaltı programına Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, okul müdürleri, belediye başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleri ve katıldı."89 okul çok ciddi bir sayıdır"Esenyurt 'ta eğitime çok önem verildiğine vurgu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, "Ben uzun yıllardır Esenyurt 'ta eğitimcilik yapıyorum. Başkan Necmi Kadıoğlu gelene kadar burada yalnızca 19 okul vardı. Sayın başkanımızla birlikte son 13 yılda 89 okul yapıldı. Bu çok ciddi bir rakamdır. Türkiye'de eğitime en çok önem verilen yer Esenyurt 'tur. Diğer il ve ilçelerde eğitim adına çok fazla yatırım yapılmamıştır. Eğitimden hiçbir zaman desteğini esirgemediği için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi."Eğitilmiş toplum sizlerin eseri olacaktır"Okul müdürlerini kahvaltıda ağırlayan Başkan Kadıoğlu, "Okulların eksiklerini şimdiden tespit edip yaz döneminde bu eksiklikleri gideriyoruz. Bu da yaklaşık 2 okul yaptırmaya denk geliyor yani 10 milyon TL'dir. Esenyurt 'ta yüzde 80 kentsel dönüşüm yapılmıştır. İlçemizde kırık dökük yapılar kalmadı. Bu gelişmiş ilçenin içini sizler dolduracaksınız. Yani eğitilmiş toplum sizlerin eseri olacaktır. Fiziki yapılaşmadan kültürel yapılaşmaya dönmeye başladık. İlçemizde sanat, spor, kütüphane ve tiyatro alışkanlıkları hızlandı. Yetim ve öksüz çocukları önemsiyoruz. Yetim ve öksüz çocuklarımızın tüm ihtiyaçları karşılanacaktır. Bu çocukların anası ve babası biz olacağız. Yine okullarda sorunlu, sıkıntılı çocuklar olursa bize yönlendiriniz. Psikolojik danışma merkezlerimizdeki eğitmenlerimiz sayesinde bu çocuklarımızı topluma kazandıralım. Ayrıca Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen madde bağımlılığı için Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi adı altında kurduğumuz birim sayesinde, madde bağımlısı olan gençleri bu bataklıktan kurtarıp hayata kazandırıyoruz. Bu çocuklarımız artık kitap okuyor, folklor yapıyor, tiyatro oynuyorlar. Gezilere gidip sosyal aktivitelerde bulunuyorlar. Okula gönderilmeyen çocuklarımızı da tespit etmenizi istiyorum ki bu çocukların okumasını sağlayalım" dedi.Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu yaptığı konuşmanın ardından okul müdürlerinin sorularını yanıtladı. Okullarda ki eksikleri, ihtiyaçları ve okul müdürlerinin taleplerini dinleyen Başkan Kadıoğlu, başkan yardımcıları ve birim müdürleri notlarını alarak giderilmesi yönünde talimat verdi.