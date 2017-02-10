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Başkan Hilmi Türkmen'den çatlakların oluştuğu binalarla ilgili açıklama
10.02.2017 14:30:02

Başkan Hilmi Türkmen'den çatlakların oluştuğu binalarla ilgili açıklama

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçede 3 binada meydan gelen çatlaklarla ilgili açıklama yaparak, bina sakinlerinin tahliye edildiğini söyledi. Türkmen, 'Bu çatlaklar ve tehlike arz eden durumun oluş sebebi Çamlıca Camiine giden tünel yol inşaatı ile alakası teknik analizlere göre yoktur' dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçede 3 binada meydan gelen çatlaklarla ilgili açıklama yaparak, bina sakinlerinin tahliye edildiğini söyledi. Türkmen, "Bu çatlaklar ve tehlike arz eden durumun oluş sebebi Çamlıca Camiine giden tünel yol inşaatı ile alakası teknik analizlere göre yoktur" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Küplüce Mahallesi'nde bulunan 3 binada meydana gelen çatlaklarla ilgili bilgi verdi.

Başkan Hilmi Türkmen, 3 binanın tahliye edildiğini belirterek, "Bizim Üsküdar Küplüce Mahallemizde Tomruksuyu dediğimiz mevkiide Mehmetağa Caddesi girişindeki binalarda oluşan çatlaklar ve yarıklar ilgili yaptığımız tespitler, hazırladığımız teknik raporlara göre can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir durum arz ettiği ortada. Biz bu rapor ve tespitten sonra hızlıca 3 tane bina tahliye ettik. Bunlardan 2'si tehlike arz ettiği için 3'üncüsü de bu tehlike arz eden binaları yıkabilmemiz için 3'üncüye de bir zarar gelmesin diye tahliye etmiş durumdayız" dedi.

"Binadaki çatlakların tünel çalışmalarıyla ilgisi yok"

Binalarda oluşan çatlaklıkların tünel inşaatı çalışmalarıyla ilgisi olmadığını ifade eden Başkan Türkmen, "Bu çatlaklar ve tehlike arz eden durumun oluş sebebi ise Çamlıca Camiine giden tünel yol inşaatı ile alakası teknik analizlere göre yoktur. Çünkü söz konusu tünel mesafe olarak yatay anlamda bu binalara 150 metre uzaklıkta. Kot farkı itibariyle de tüneller binalardan 20 metre daha yukarıda. Yukarıda yapılan bir çalışmanın aşağı kottaki binalara zarar vermesi teknik açıdan mümkün değildir. Tünel altta olsa binalar yukarıda olsa belki olabilirdi ama tünel yukarıda olduğu için teknik anlamda bu konu, binaların tünel çalışmalarından kaynaklanmadığını anlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Türkmen, binalarda oluşan çatlakların nedenini anlattı

Başkan Hilmi Türkmen, çatlakların oluş sebebiyle ilgili bilgi vererek, "Özellikle bu binaların olduğu yer Tomruksuyu dediğimiz alan. Bir suyun başında burası. Doğal bir su kaynağı var. Hemen suyun önünde yapılmış ve tamamen dolgu alanda. Ne yazık ki zemin çok sağlıklı değil. 30-40 yıl önce yapılmış inşaatlardan bahsediyoruz. Bugüne rastlaması ise tabi yılların getirdiği bir aşınma, bir yıpranma ve ayırca bu yıl ağır geçen kış şartlarıyla hem yeraltı sularının artması hem yüzeydeki kar ve yağmur suyunun getirdiği aşınmayla böyle bir çatlama söz konusu. Nitelik bakımından çok sağlıksız binalar. Bunların hepsi birleştiğinde bu çatlama ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını Üsküdar Belediyesi olarak karşılayacağız"

Binaların yıkılarak yeniden inşa edileceği bilgisini de veren Başkan Türkmen, şunları söyledi: "Üsküdar belediyesi olarak binaları nüfustan tahliye ettik. Şuanda binaları mühürledik, yıkım işlemlerine başlıyoruz. Bu binalarda yaşayan vatandaşlarımız da komşu ve akrabalarının yanlarına sığındılar. Şimdi onlara yeni bir ev kiralamış durumdayız. Hem kiralarını hem de ev eşyalarını temin noktasında vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını Üsküdar Belediyesi olarak karşılayacağız. Hiçbir vatandaşımızın bir can kaybı ve sıkıntı yaşamadan günlük yaşamlarına devam edecekler. Binaları da hızlıca yıktıktan sonra bu vatandaşlarımızla oturup bir yol haritası belirleyeceğiz."

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