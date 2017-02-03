03.02.2017 18:58:06

Başkan Hasan Tahsin Usta'dan Milletvekili Özel'e: 'Osmanlı torununa dil uzatmayın'

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 'ben de varım' kampanyasına katılan ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sert sözlerle tepki gösterdiği Sultan 2. Abdulhamid Han'ın torunu Nilhan Osmanoğlu'na destek vererek, 'Osmanlı torununa lütfen dil uzatmayın' dedi.

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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "ben de varım" kampanyasına katılan ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sert sözlerle tepki gösterdiği Sultan 2. Abdulhamid Han'ın torunu Nilhan Osmanoğlu'na destek vererek, "Osmanlı torununa lütfen dil uzatmayın" dedi.Osmanlı Hanedanı'nın "sultan" unvanını taşıyan hayattaki kadın üyelerinin en gençlerinden olan Sultan 2. Abdulhamid Han'ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan söyleşiye katılmıştı. Sosyal medyadaki "ben de varım" kampanyasına katılarak, "Cumhurbaşkanımızı Sultan Abdülhamid Han'ın yalnızlığına bırakmamak için evet diyorum' diyerek daha önceden gündeme gelen Nilhan Osmanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun, "Neyinize yetmiyor parlamenter sistem" sözlerine, "Bizim canımıza yetti parlamenter sistem artık" diyerek cevap vermişti. Bu açıklamasının ardından eleştirilen merkezi haline gelen Nilhan Osmanoğlu'na, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta destek verdi.Nilhan Osmanoğlu'na en sert tepkilerden birini de CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel vermişti. "Eğer Atatürk olmasaydı dedenin, babanın uygun gördüğü, hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun onu bir düşün" diyen Özel'e de cevap veren Başkan Usta, açıklamaları çirkeflik olarak nitelendirdi. Özgür Özel'i sözlerinden dolayı kınayan ve Nilhan Osmanoğlu'na söylediklerinin haddine olmadığını söyleyen Usta, "Geçen hafta 2. Abdülhamit'in torunu Sayın Nilhan Osmanoğlu'nun söyleşisine katıldık. Bana göre çok asil duruşuyla çok önemli ve anlamlı sözleri bizlerle paylaştı. Ancak ne yazık ki burada olmamasına rağmen, haddi olmamasına rağmen Nilhan Osmanoğlu hanımefendiye çirkeflik gösteren Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel Bey'i buradan kınıyorum. Kadınlarımız adına kınıyorum, Gaziosmanpaşalılar adına kınıyorum, Türk halkı adına kınıyorum. Senin ne haddine Osmanlı torununa el uzatmak. Hadi Osmanlı'yı sevmedin, hadi Osmanlı'nın geçmişini inkar ettin, kadınlara senin ne haddine el uzatmak. Hadi sizde özgürlük vardı, hani sizde fikir özgürlüğü vardı. İsminiz Özgür olduğu için sadece kendinize mi özgürlüğü düşünüyorsunuz? Sayın milletvekilim, Gaziosmanpaşa'dan yüreğini 15 Temmuz'da tanka tüfeğe karşı koymuş kadınlarımızın yanından sana sesleniyorum. Diyorum ki, bizim ilçemizde bize emanet edilmiş olan, bizimle birlikte duygularını paylaşan bir Osmanlı torununa lütfen dil uzatmayın. Milletvekilime bu yanlış davranışından vazgeçmesini öneriyorum. Eğer vazgeçmezse onun on katını buradan size gönderiyorum, alın kullanın. Böyle lafları kadınlarımızın hak etmediğini düşünüyoruz ve Gaziosmanpaşa'ya gelen bir hanıma da kusura bakmasınlar bize emanet olan birine bu lafı yedirtmeyiz asla dedirtmeyiz. Biz belki buradan hesabını veremeyiz ama sandıkta sizler bunun çok iyi hesabını vereceğinizi biliyorum" diye konuştu.